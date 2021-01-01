عندليب الفرات يعزز صدارته بثنائية في شباك نفط البصرة
عزز نفط الوسط صدارته للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم، بتغلبه على نفط البصرة 2-1 في المباراة التي اقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.
المواجهة التي احتضنها ملعب النجف، شهدت تسجيل اول اهدافها عن طريق اللاعب كرار جاسم في الدقيقة 41.
وبعد 6 دقائق فقط، اضاف عمر المنصوري الهدف الثاني لعندليب الفرات، قبل ان يقلص احمد زامل الفارق الى هدف واحد بتسجيله هدف نفط البصرة الوحيد في الدقيقة 55.
وبهذا الفوز اصبح رصيد نفط الوسط 26 نقطة في الصدارة، بينما توقف رصيد نفط البصرة عند النقطة العاشرة في المركز الثامن عشر.
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