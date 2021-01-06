درجال مهنئاً الجيش: 2021 سيشهد افتتاح صروح رياضية عدة بفضل شبابنا
قَدمَ وَزير الشَباب وَالرِيَاضة عدنان درجال التَهَنئة إلى القَائدِ العَام للقُواتِ المُسلحة، وَوَزير الدِفاع، وَجَميع أبناءَ القُوات المُسلحة البَواسل من ضُباطٍ وَجُنودٍ بِمُناسبةِ الاحْتَفال بالذَكرى المِئوية لتَأسيسِ الجَيش العَِراقي البَاسل.
وقال درجال في بيان ان "حَالة التَلاحُم وَالتَكاتف وَالتَعاون بَينَ قُواتنا المُسلحة أسْهَمت في تَحقيقِ النَصر على قُوى الإرهاب، والوزارة سَتُواصل دَعمها للشَبابُ والرِيَاضيين، إذ سَيَشهد العَام الجَديد افْتَتاح صُروح رِياضية عِدةً أبْرَزها مَلاعب المَدينة في الحبيبية والزوراء وكركوك وَغَيرها، وَمَسيرة الإعِمار والبِناء لنْ تَتوقف بِفَضل شَبابنا الوَاعي الذي هَزم الدَواعش في سُوحِ الوَغى، وَأوصَل العِرَاق إلى شَاطىء الأمنِ والأمَانِ والاسْتَقرار، وَتَوفير البِيئة المُناسبة للاسْتَثمار والتَنمية".
وَجَاء في التَهنئةِ "بالأصالةِ عن نَفسي وَنِيابة عن كُل العَاملين في قَطاعِ الشَباب والرِيَاضة، أُهَنىء القَائد العَام للقُواتِ المُسلحة، وَوَزير الدِفاع، وَجَميع أبناءَ القُوات المُسلحة البَواسل، والشَعب العِرَاقي بِمُناسبةِ الاحْتَفال بالذَكرى المِئوية لتَأسيسِ الجَيش العِرَاقي البَاسل".
ولفت إلى "أن هذهِ الذَكرى خَير دَليل على تَضحياتِ واسْتَبسال الجَيش العِرَاقي العَظيم وَرجال الوَطن الأوفياء، من أجلِ الحِفاظ على تُرابِ وَطَننا الغَالي".
واخْتَتم التَهنئة "داعيًا المَولى عَز وَجَل أن يُعيد هذهِ المُناسبة على عِراقنا الغَالي وَشعبهُ العَظيم بِمزيدٍ من التَقدم والرُقي والرَخاء والأمَن وَالأمان، وَيَرحم شُهدائنا وَيلبس جُرحانا ثَوب الشَفاء".
واتم "اللَّهُمَّ وَفق بِلدُنا وَأحفظهُ وَبارك بهِ وَأبعد عنهُ الوَباء وَالبَلاء وَمن أراد بهِ شَرًا أنك نَعم المَولى وَنَعم المُجيب".
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