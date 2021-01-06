درجال مهنئاً الجيش: 2021 سيشهد افتتاح صروح رياضية عدة بفضل شبابنا

وقال درجال في بيان ان "حَالة التَلاحُم وَالتَكاتف وَالتَعاون بَينَ قُواتنا المُسلحة أسْهَمت في تَحقيقِ النَصر على قُوى الإرهاب، والوزارة سَتُواصل دَعمها للشَبابُ والرِيَاضيين، إذ سَيَشهد العَام الجَديد افْتَتاح صُروح رِياضية عِدةً أبْرَزها مَلاعب المَدينة في الحبيبية والزوراء وكركوك وَغَيرها، وَمَسيرة الإعِمار والبِناء لنْ تَتوقف بِفَضل شَبابنا الوَاعي الذي هَزم الدَواعش في سُوحِ الوَغى، وَأوصَل العِرَاق إلى شَاطىء الأمنِ والأمَانِ والاسْتَقرار، وَتَوفير البِيئة المُناسبة للاسْتَثمار والتَنمية".وَجَاء في التَهنئةِ "بالأصالةِ عن نَفسي وَنِيابة عن كُل العَاملين في قَطاعِ الشَباب والرِيَاضة، أُهَنىء القَائد العَام للقُواتِ المُسلحة، وَوَزير الدِفاع، وَجَميع أبناءَ القُوات المُسلحة البَواسل، والشَعب العِرَاقي بِمُناسبةِ الاحْتَفال بالذَكرى المِئوية لتَأسيسِ الجَيش العِرَاقي البَاسل".ولفت إلى "أن هذهِ الذَكرى خَير دَليل على تَضحياتِ واسْتَبسال الجَيش العِرَاقي العَظيم وَرجال الوَطن الأوفياء، من أجلِ الحِفاظ على تُرابِ وَطَننا الغَالي".واخْتَتم التَهنئة "داعيًا المَولى عَز وَجَل أن يُعيد هذهِ المُناسبة على عِراقنا الغَالي وَشعبهُ العَظيم بِمزيدٍ من التَقدم والرُقي والرَخاء والأمَن وَالأمان، وَيَرحم شُهدائنا وَيلبس جُرحانا ثَوب الشَفاء".واتم "اللَّهُمَّ وَفق بِلدُنا وَأحفظهُ وَبارك بهِ وَأبعد عنهُ الوَباء وَالبَلاء وَمن أراد بهِ شَرًا أنك نَعم المَولى وَنَعم المُجيب".