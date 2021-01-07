بشار رسن يصنع هدفاً في أولى مبارياته بالدوري القطري

ولعب رسن أساسياً في مباراته الاولى بالدوري القطري، حيث واجه فريقه قطر ضيفه الخريطيات لحساب الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.وتغلب قطر بنتيجة 3-1 في المباراة، صنع رسن أحد الأهداف بعدما مرر الكرة لزميله يوسف بلايلي في الدقيقة 51.وقال رسن في تصريحات صحفية بعد المباراة، إن "فريق قطر يسعى دائماً لحصد النقاط الثلاث في جميع مبارياته بدوري نجوم قطر".واوضح أن "الفريق يسعى الى التواجد ضمن فرق المقدمة وهذا الأمر يحملنا ضغطاً ومسؤولية كبيرة لنكون على قدر المنافسة".ويحتل قطر المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد مرور 13 جولة.