ميلان يُعلن إصابة تشالهانوجلو وثيو بـ فيروس كورونا

ميلان يُعلن إصابة تشالهانوجلو وثيو بـ فيروس كورونا
أعلن نادي إي سي ميلان الإيطالي عن إصابة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، هاكان تشالهانوجلو وثيو هيرنانديز، اليوم الأحد بوباء فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.
يأتي ذلك بعدما خضع جميع لاعبي الفريق لمسحة طبية يوم أمس، السبت، وذلك قبل خوض مباراة كالياري، الإثنين، في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة 11 إلا ربع مساءً.
ولم يتدرب الثنائي مع الفريق يوم، الجمعة، بسبب التشكك حول إصابتهما بفيروس كورونا، وبعد خضوعهما إلى المسحات تبينت النتيجة بإيجابية عينتهما الطبية.
وأكد نادي ميلان أن اللاعبين سيخضعان إلى عزل منزلي صحي، حتى يتعافيان من الفيروس والعودة للفريق الإيطالي من جديد.
ولم تظهر على تشالهانوجلو وهيرنانديز أي أعراض كما أفاد البيان الرسمي لنادي ميلان، بينما جاءت جميع نتائج الفريق والجهاز الفني الأخرى سلبية.
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