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"فيفا" يشيد بالتطبيعية ويمنحها الثقة لإكمال خارطة الطريق للكرة العراقية

رياضة

2021-02-15 | 10:33
"فيفا" يشيد بالتطبيعية ويمنحها الثقة لإكمال خارطة الطريق للكرة العراقية
817 مشاهدة

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم رسالةً رسميةً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يعلنُ فيها دعمهُ الكامل للخطوات "الصحيحة والسليمة" التي اتخذتها الهيئة التطبيعية في إكمال خارطة الطريق، وصولاً إلى إجراء الانتخابات لاختيار مكتب تنفيذي جديد لإدارة المرحلة المقبلة لأربع سنوات مقبلة.

وجاءَ في رسالة الاتحاد الدولي: "أنهم تسلموا قرارات محكمة (كاس) في الـ21 من كانون الثاني الماضي، كما تلقوا كذلك رسالة غير مؤرخة من أعضاء في الهيئة العامة، بخصوص المطالبة بإجراء انتخابات سريعة خلال 90 يوماً، الفيفا يرى أن الهيئة التطبيعية أحرزت تقدماً كبيراً في إكمال النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيكون جاهزاً وفق التوقيتات والمهام المحددة على إقامة الانتخابات في موعدٍ لا يتجاوز الـ30 من شهر حزيران المقبل".
 
وأوضح "فيفا" في رسالته: أن "الفترة الحالية من أعمال الهيئة التطبيعية تتماشى مع متطلبات قرارات (كاس) بقدر ما قد يكون قابلاً للتطبيق"، مشدداً على أن "الاتحادين الدولي والآسيوي نسقا مع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم على مواصلة الاستراتيجية المتفق عليها وفق المواعيد المتفق عليها مسبقاً".
 
وحدّدت رسالة الاتحاد الدولي لكرة القدم التوقيتات المطلوبة في إنجاز المهام الموكلة للهيئة التطبيعية، حيث يجب أن تتم الموافقة على النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات في موعد أقصاه الرابع من نيسان المقبل، فيما الموافقة والانتخابات بما يتعلق بالاتحادات الفرعية في تاريخ لا يتجاوز الـ31 من ايار المقبل، وتنتهي مهمة التطبيعية في موعد أقصاه الـ30 من حزيران المقبل، بعد إجراء انتخابات مكتب تنفيذي جديد للاتحاد العراقي لكرة القدم لأربع سنوات مقبلة.
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