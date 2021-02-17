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ليفربول يسقط لايبزيغ بثنائية ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

رياضة

2021-02-17 | 02:48
ليفربول يسقط لايبزيغ بثنائية ويقترب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
278 مشاهدة

حقق ليفربول الإنكليزي فوزاً ثميناً على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن النهائي ليضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنفس فريق المدرب يورغن كلوب الصعداء بعد سلسلة من النتائج المخيبة في الدوري المحلي ونجح في تحقيق نتيجة مثالية قبل استضافة لقاء الإياب على ملعبه في العاشر من الشهر المقبل، وذلك بفضل هدفي المصري محمد صلاح (53) والسنغالي ساديو مانيه (58) اللذين سجلا الهدفين في الشوط الثاني.
وأقيمت المباراة في العاصمة المجرية بودابست عوضا عن ألمانيا بسبب القيود المفروضة على الزائرين ضمن مسعى السلطات لتجنب تفشي نسخة متحورة من فيروس كورونا، وقد دخل ليفربول اللقاء على خلفية ثلاث خسارات متتالية في الدوري الممتاز.
ويعاني ليفربول من كثرة الإصابات التي حرمته من خدمات الهولندي فيرجيل فان دايك والكاميروني جويل ماتيب وجو غوميز في الدفاع، والغيني نابي كيتا والبرازيلي فابينيو في الوسط الدفاعي، والبرتغالي ديوغو جوتا في الوسط الهجومي.
وانضم إلى هؤلاء لاعب الوسط جيمس ميلنر الذي أصيب السبت ضد ليستر سيتي (1-3)، ما منح الإسباني تياغو ألكانتارا فرصة اللعب أساسيا ضد لايبزيغ خلف ثلاثي الهجوم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، فيما شغل جوردان هندرسون مركز قلب الدفاع غير المعتاد عليه، بجانب الوافد الجديد التركي أوزان كاباك.
وفي الجهة المقابلة ومع غياب المهاجم السويدي إميل فورسبرغ بسبب الإصابة، منح المدرب ناغلسمان الإسباني داني أولمو فرصة اللعب أساسيا في الوسط، فيما عاد قلب الدفاع الفرنسي دايو أوباميكانو الذي أُعلن الأحد رسميا عن انتقاله إلى بايرن ميونيخ الصيف المقبل، إلى التشكيلة بعدما جلس على مقاعد البدلاء ضد أوغسبورغ في الدوري المحلي.
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