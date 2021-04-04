مبابي: غياب ليفاندوفسكي نبأ سار.. وأعلم أنني محط الأنظار

وصرح مبابي عبر قناة "TF1" الفرنسية، "ليفاندوفسكي لاعب رائع، وغيابه نبأ سار بالنسبة لنا، رغم أنني لا أسعد بإصابة الآخرين".وأضاف كيليان، "في دوري الأبطال لا يوجد سوى الفرق الكبيرة، وبايرن ميونخ أحد الأندية المرشحة للفوز باللقب".وتابع "سنذهب إلى ألمانيا دون خجل، وسنحاول إظهار قدراتنا لنعرف أين ستقودنا، وأعلم تماما أنني محط الأنظار والتوقعات، لكن هذا لا يزعجني".واستطرد "ستكون مباراة رائعة، وأحب خوض مثل هذه اللقاءات".وأتم تصريحاته، "نتطلع للفوز بالألقاب المحلية قبل كل شيء، أما دوري الأبطال فنحن بصدد مواجهة جديدة ومختلفة".