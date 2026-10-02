ريال مدريد يدعم فينيسيوس رغم البداية المتعثرة.. أرقامه تقترب من يامال

فحوصات رافينيا تستبعد الإصابة الخطيرة.. وموقفه من مواجهة خيتافي يتضح Publishing Date * S
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تصميم فريد لكلاسيكو الأرض.. الكشف عن الكرة الرسمية لمواجهتي ريال مدريد وبرشلونة
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شقيقة رونالدو تهاجم الإعلام والجماهير البرتغالية.. حسود ويفتقر الى الاحترام
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ماذا يعني الرقم 7 في كرة القدم.. من اول اسطورة خطر في بالك؟
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