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ريال مدريد يدعم فينيسيوس رغم البداية المتعثرة.. أرقامه تقترب من يامال

رياضة

2026-10-02 | 11:58
ريال مدريد يدعم فينيسيوس رغم البداية المتعثرة.. أرقامه تقترب من يامال
122 شوهد

يحظى البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، بدعم إدارة النادي رغم بدايته المتعثرة للموسم، في ظل تراجع أرقامه الهجومية مقارنة بالمستويات التي اعتاد تقديمها.

وسجل فينيسيوس هدفاً واحداً فقط خلال أول 8 مباريات هذا الموسم، في أسوأ بداية له منذ انتقاله إلى ريال مدريد عام 2018، فيما شارك مع الفريق في 652 دقيقة، ليكون رابع أكثر اللاعبين مشاركة.

وبحسب ما نقلته صحيفة “AS” عن مسؤولين في ريال مدريد، فإن بعض الأرقام الخاصة بفيني لا تختلف كثيراً عن أرقام نجم برشلونة لامين يامال، إذ تعرض البرازيلي لـ23 مخالفة مقابل 8 ليامال، فيما فقد الكرة 91 مرة مقابل 130، ولم يكمل 16 مراوغة مقابل 20 لامال.

ورغم ذلك، تبدو الفوارق واضحة في المساهمات الهجومية، إذ سجل يامال 8 أهداف خلال 8 مباريات مع برشلونة، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة، فضلاً عن مستوياته مع المنتخب الإسباني.

ويأتي دعم ريال مدريد لفينيسيوس بعد تجديد عقده خلال الصيف، وسط استمرار اعتماد الجهاز الفني عليه، رغم الضغوط المتزايدة بشأن مستواه وإمكانية منحه دوراً أقل إذا استمرت نتائجه على هذا النحو.
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