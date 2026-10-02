ريال مدريد يدعم فينيسيوس رغم البداية المتعثرة.. أرقامه تقترب من يامال

وسجل هدفاً واحداً فقط خلال أول 8 مباريات هذا الموسم، في أسوأ بداية له منذ انتقاله إلى عام 2018، فيما شارك مع الفريق في 652 دقيقة، ليكون رابع أكثر اللاعبين مشاركة.وبحسب ما نقلته صحيفة “AS” عن مسؤولين في ، فإن بعض الأرقام الخاصة بفيني لا تختلف كثيراً عن أرقام نجم برشلونة ، إذ تعرض البرازيلي لـ23 مخالفة مقابل 8 ليامال، فيما فقد الكرة 91 مرة مقابل 130، ولم يكمل 16 مراوغة مقابل 20 لامال.ورغم ذلك، تبدو الفوارق واضحة في المساهمات الهجومية، إذ سجل يامال 8 أهداف خلال 8 مباريات مع برشلونة، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة، فضلاً عن مستوياته مع المنتخب الإسباني.ويأتي دعم ريال مدريد لفينيسيوس بعد تجديد عقده خلال الصيف، وسط استمرار اعتماد الجهاز الفني عليه، رغم الضغوط المتزايدة بشأن مستواه وإمكانية منحه دوراً أقل إذا استمرت نتائجه على هذا النحو.