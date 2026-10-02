العراق يحصل على ثلاث ورش تدريبية من FIFA

وقال المديرُ الفنيُّ في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم وكالةً/ أصليوه، في بيان ورد لـ ، ان "الاتحاد حصل على ثلاث ورشٍ تدريبيةٍ مدعومة بالكامل من الاتحادِ (FIFA)، ضمن برامج الدعم والتطوير الهادفة إلى الارتقاء بالملاكات التدريبية وتطوير قدراتها الفنية".وأوضح أصليوه أن "الورشَ، التي من المؤمل انطلاقها مطلع شهر كانون الأول/ المقبل، ستقام بإشرافِ محاضري (FIFA)، وتشمل: ورشة لمدربي حراس المرمى، وورشة لمدربي ، وورشة لة في الاتحاد بشأن الورش الخاصة باختصاصاتها".وأكد، أن "اختيارَ المشاركين سيجري على وفق معاييرَ واضحةٍ، وضوابط فنية معتمدة، بما يضمن اختيار الكفاءات المناسبة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه البرامج، وإقامة الورش بمستوى فني وتنظيمي عالٍ".وأشار أصليوه إلى أن "إقامةَ هذه الورش تأتي في إطار دعم لكرة القدم (FIFA) للاتحاد العراقي لكرة القدم وبرامج التطوير الفني، وبما يسهم في تطوير منظومة إعداد المدربين ورفع مستوى الكفاءات التدريبية في مختلف تخصصات كرة القدم".