توتر بين مدافع بايرن ميونخ ومدرب الفريق ومديره الرياضي

ولم يجدد الفريق البافاري عقد اللاعب البالغ 32 عاما، بحسبما أكد مدير النادي البوسني على هامش ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره بايرن أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي 2-3.وكان حامل لقب الدوري الألماني قد ضمن خدمات الفرنسي الشاب دايو أوباميكانو مدافع لايبزيغ، للحلول بدلا من بواتنغ بدءا من الموسم المقبل.وأكد صالحمدزيتش أن رحيل بواتنغ “كان قرارا لإدارة النادي اشترك فيه المدرب. وشرحت الأمر لجيروم وتفهم ذلك”.ربما كان قرارا مشتركا، لكن فليك لم يكن مقتنعا بحسبما قال “الجميع يعرف شعوري تجاه جيروم، وما هي قدراته”، علما أن فليك الذي قاد الفريق الموسم إلى لقب دوري أبطال أوروبا عبّر مرارا عن رغبته بتمديد عقد بواتنغ المتوّج بلقب مونديال 2014.وبعد مباراة سان جيرمان، أجاب فليك عن أسئلة بشأن بواتنغ: “يجب أن أرد هنا على الأسئلة بطريقة احترافية، لكني لست مجبرا على الإجابة عن كل الأسئلة. لعب أدوار كوميدية ربما يكون أحيانا ضمن أدوار المدرب”.وأعاد هذا الملف صب الزيت على نار العلاقة بين صالحمدزيتش وفليك، المتوترة في الأسابيع القليلة الماضية.ويرفض المدرب الذي قاد بايرن إلى سداسية تاريخية الموسم الماضي تأكيد بقائه مع بايرن الموسم المقبل “ما يهمني أن نلعب جيدا، وكل الأمور الأخرى لا أكترث لها راهنا”.وانضم بواتنغ إلى زميله النمساوي دافيد ألابا الذي سيترك الفريق الأحمر في نهاية الموسم.ومنذ انضمامه من مانشستر سيتي الإنجليزي في 2011، أحرز بواتنغ مع بايرن لقب دوري أبطال أوروبا مرتين والدوري المحلي ثماني مرات.