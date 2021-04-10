بعد التألق في الملعب.. إبراهيموفيتش يعلن "مفاجأة فنية"

وأعلن هداف آيه سي ميلان الإيطالي أنه سيمثل في فيلم الشخصيات القصصية الشهيرة "أستريكس وأوبليكس" المقبل.وسيجسد إبراهيموفيتش شخصية تدعى "أنتي فايروس"، وفقا لما نشره على حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام".وتعتبر هذه أول مغامرة تمثيلية لإبراهيموفيتش، في فيلم المغامرة الذي سيعرض على منصة نيتفلكس عام 2022.