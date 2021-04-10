ريال مدريد يهزم برشلونة في "كلاسيكو الأرض"

حقق ريال مدريد انتصارا ثمينا بنتيجة (2-1) خلال مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 30 من الليجا.



وسجل لريال مدريد بنزيما في الدقيقة 14، وكروس في الدقيقة 28، بينما سجل لبرشلونة مينجويزا في الدقيقة 60.



وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 66 نقطة، في المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر أتلتيكو مدريد وبفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 65 نقطة في المركز الثالث.