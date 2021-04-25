تقارير تكشف موعد عودة سيرخيو راموس

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيكون متاحا للعودة للمباريات من جديد في الخامس من شهر مايو، وتحديدا في مباراة الإياب ضد تشيلسي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وعانى راموس خلال الفترة الماضية من الإصابة بوباء فيروس كورونا المستجد، إضافة لإصابة عضلية في ربلة الساق التي جعلته يتغيب عن آخر 6 مباريات عقب إجرائه عملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة.وأشارت الصحيفة أن هناك إمكانية لعودته في تاريخ يسبق لقاء تشيلسي، قد يكون أمام أوساسونا قبلها بأيام في بطولة الدوري الإسباني يوم، السبت المقبل 1 مايو.