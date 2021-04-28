مدير منتخب مصر يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في كأس العرب

وعن إمكانية استعانة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، بمحترفيه في أوروبا بمن فيهم نجم نادي ليفربول محمد صلاح، أوضح بركات "سيكون من الصعب ضم المحترفين في أوروبا للمنتخبات في بطولة كأس العرب، ولكن من الممكن ضم لاعبي المحترفين في الدوريات العربية".واضاف بركات، "نتابع جميع اللاعبين سواء في الدوري المصري أو المحترفين، ومن الممكن ضم وجوه جديدة للمنتخب خلال الفترة المقبلة، مثل أحد مدافعي فريق غزل المحلة".وتابع "تعلمنا الكثير من خلال مشوار منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، وبالطبع ذلك سيفيدنا خلال تصفيات كأس العالم 2022".وحول منح شارة قيادة المنتخب المصري لصلاح، علق بركات قائلا "حسام البدري (مدرب منتخب مصر) لم يفتح ملف شارة قيادة المنتخب إلا بعد تأهل المنتخب المصري إلى كأس الأمم الإفريقية، والجميع رحب بحصول محمد صلاح على شارة القيادة، ولم يعترض أحد بمن فيهم أحمد حجازي".ووضعت قرعة كأس العرب 2021 التي جرى سحبها أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر، والفائز من مواجهة لبنان وجيبوتي، والمتأهل من لقاء ليبيا والسودان.