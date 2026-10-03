ضربة موجعة للسعودية قبل مواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 27

وبحسب صحيفة «الرياضية» ، تعرض هوساوي للإصابة خلال مواجهة في ختام دور المجموعات، الثلاثاء الماضي، قبل أن يستبدله المدرب دونيس في الدقيقة 71 ويدفع بمتعب الحربي بدلاً منه.وأكدت الصحيفة أن المدافع السعودي لن يشارك أمام ، كما سيغيب عن المباراة النهائية في حال تأهل المنتخب السعودي، فيما يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.وسبق لدونيس استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة المنتخب خلال البطولة بسبب الإصابات، وهم الحارس ، والمدافع حسن كادش، ولاعب الوسط آل حجي.