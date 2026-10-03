ضربة موجعة للسعودية قبل مواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 27

دافيدي أنشيلوتي: عانيت أمام برشلونة.. ومورينيو المدرب المثالي لريال مدريد حالياً
10:18 | 2026-10-03
أرنولد: طموحنا تقديم أداء عالٍ في كأس آسيا.. وخليجي 27 منحتنا خيارات جديدة
09:59 | 2026-10-03
فساد يهز الكرة التركية.. احتجاز رئيس لجنة الحكام وحكام بالدوري الممتاز
09:34 | 2026-10-03
نصف نهائي كأس الخليج.. 8 نزالات فردية تحدد النهائي الحلم
05:34 | 2026-10-03
قمة خليجية من العيار الثقيل بين السعودية وقطر.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة
03:30 | 2026-10-03
العراق يحصل على ثلاث ورش تدريبية من FIFA
13:39 | 2026-10-02