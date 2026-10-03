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ضربة موجعة للسعودية قبل مواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 27

رياضة

2026-10-03 | 09:57
ضربة موجعة للسعودية قبل مواجهة قطر في نصف نهائي خليجي 27
334 شوهد

تلقى المنتخب السعودي ضربة موجعة قبل مواجهة نظيره القطري، مساء السبت، في نصف نهائي كأس الخليج «خليجي 27»، بعد تأكد غياب المدافع زكريا هوساوي عن بقية منافسات البطولة بسبب الإصابة.

وبحسب صحيفة «الرياضية» السعودية، تعرض هوساوي للإصابة خلال مواجهة العراق في ختام دور المجموعات، الثلاثاء الماضي، قبل أن يستبدله المدرب جورجيوس دونيس في الدقيقة 71 ويدفع بمتعب الحربي بدلاً منه.

وأكدت الصحيفة أن المدافع السعودي لن يشارك أمام قطر، كما سيغيب عن المباراة النهائية في حال تأهل المنتخب السعودي، فيما يواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وسبق لدونيس استبعاد ثلاثة لاعبين من قائمة المنتخب خلال البطولة بسبب الإصابات، وهم الحارس نواف العقيدي، والمدافع حسن كادش، ولاعب الوسط علاء آل حجي.
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