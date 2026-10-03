قمة خليجية من العيار الثقيل بين السعودية وقطر.. اليكم الموعد والقنوات الناقلة

ويبحث المنتخبان عن بطاقة العبور إلى النهائي قبل مواجهة الفائز من الطرف الآخر بين الإمارات وعمان.وكان منتخب قد تأهل إلى نصف نهائي بعد تصدره جدول ترتيب برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.بينما تأهل منتخب بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثاني من بطولة برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة.وتقام مباراة السعودية وقطر في نصف نهائي "خليجي 27" على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:55 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر، وتنقل المباراة عبر عدد من القنوات الرياضية التي حصلت على حقوق بث منافسات البطولة، أبرزها: الكاس، الرياضية، الرياضية، الشارقة الرياضية، القنوات الرياضية السعودية، ومنصة "شاشا".