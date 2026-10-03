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نصف نهائي كأس الخليج.. 8 نزالات فردية تحدد النهائي الحلم

رياضة

2026-10-03 | 05:34
نصف نهائي كأس الخليج.. 8 نزالات فردية تحدد النهائي الحلم
194 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
تتجه أنظار جماهير الكرة الخليجية، مساء اليوم السبت، إلى مواجهتي نصف نهائي كأس الخليج العربي، حيث تصطدم السعودية بقطر في قمة نارية، بينما تلتقي الإمارات مع عمان في مواجهة لا تقل إثارة وندية.

لا تخضع هذه الأدوار الإقصائية للحسابات الجماعية فقط، بل تفرض الصدامات الفردية الثنائية كلمتها العليا، إذ سيكون لكل نزال مباشر فوق المستطيل الأخضر وزنه الثقيل في رسم ملامح المتأهلين نحو المشهد الختامي.
صراع العرين وقمة الحسم بين العويس وأبو ندى
يقف محمد العويس ومحمود أبو ندى في مواجهة غير مباشرة تعكس صراع الخبرة أمام الطموح المتوهج لحماية الشباك في الأوقات العصيبة.
يمنح العويس زملاءه ثقة استثنائية بفضل شخصيته القيادية وتصديه للكرات الحاسمة في أصعب الظروف، بينما يعيش أبو ندى أفضل فتراته الفنية بعدما برهن على يقظة مذهلة في إبعاد الكرات المعقدة خلال دور المجموعات، ليكون تفوق أحدهما في الحفاظ على نظافة شباكه مفتاح الصعود لمنتخبه.
معركة العمق الدفاعي بين تمبكتي والمعز
يبرز نزال بدني وتكتيكي شرس بين حسان تمبكتي ومهاجم قطر المعز علي داخل منطقة الجزاء.
يمتلك تمبكتي سرعة التدخل والقدرة الفائقة على قراءة مسارات التمرير البيني قبل وصولها للمهاجمين وعودته وجهازيته في هذه اللحظة تعد حاسمة للأخضر، في المقابل يجيد المعز التحرك في المساحات الميتة خلف المدافعين واستغلال قوته الجسدية في تثبيت قلوب الدفاع، ما يجعل هذا الصدام المباشر اختبارًا حقيقيًا لقوة الخط الخلفي السعودي.
رئة الوسط والتحكم في الإيقاع بين كنو وماديبو
تشهد دائرة المنتصف مواجهة محتدمة بين محمد كنو وعاصم ماديبو للسيطرة على وتيرة اللقاء.
يتقدم كنو بقدراته الفنية العالية في الخروج بالكرة والمساندة الهجومية كلاعب وسط ملعب يسيطر على منطقة العمليات، بينما يركز ماديبو على تدمير هجمات المنافس في مهدها وافتكاك الكرات الثانية بشراسة وانضباط تكتيكي، وسيحسم الطرف الفائز بهذه المعركة دفة الاستحواذ بالكامل.
ساحة الابتكار الهجومي بين عفيف والبريكان
يدور سباق تهديفي غير مباشر بين العقل المدبر أكرم عفيف والقناص فراس البريكان لحسم الفاعلية الهجومية.
يتحرك عفيف بحرية تامة في أرجاء الثلث الأخير، ممتلكًا حلولًا غير متوقعة في التمرير الحاسم والمراوغة، بينما يمثل البريكان المحطة الهجومية الأبرز في إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص أمام المرمى، لتحدد لمساتهما القاتلة مصير الصراع الهجومي.
الإمارات وعمان
نزال حراسة المرمى بين عيسى والمخيني
يحمل صراع الحراس في مواجهة الإمارات وعمان إثارة مضاعفة بين الخبير خالد عيسى والمتألق إبراهيم المخيني.
يتميز عيسى برباطة جأشه في توجيه خط الدفاع وتصديه للكرات العرضية في التوقيتات الحرجة، بينما يمثل المخيني صمام أمان حقيقي لعمان بردة فعله الفائقة وتصدياته الإعجازية التي قادت منتخبه إلى المربع الذهبي، وسيكون أداء الحارسين عاملًا فاصلًا في تحديد المتأهل.
عقلية الصناعة والربط بين خيمينيز والسعدي
يشتعل صراع تكتيكي مباشر بين صانع ألعاب الإمارات نيكولاس خيمينيز وقائد الارتكاز العماني حارب السعدي.
يعتمد خيمينيز على دقته الفائقة في تنفيذ الكرات الثابتة وتقديم التمريرات البينية الكاشفة لضرب خط الدفاع، بينما يتولى السعدي مهمة فرض الرقابة اللصيقة عليه وتضييق المساحات أمامه ومنعه من استلام الكرة بأريحية لبناء الهجمات.
جبهة الاشتعال الجانبي بين ميلوني والكعبي
سيتحول الرواق الأيمن للإمارات إلى مسرح لمواجهة ثنائية غير مباشرة بين الظهيرين العصريين ماركوس ميلوني وأحمد الكعبي.
يمتلك ميلوني مجهودًا وفيرًا في التقدم الهجومي وإرسال الكرات العرضية السامة مع سرعة الارتداد، بينما يمثل الكعبي مفتاح بناء اللعب العماني بانطلاقاته الدقيقة وعرضياته المتقنة، لتصبح معركة الأطراف عنصرًا حاسمًا في توفير الزيادة العددية.
الفاعلية والإنهاء أمام الشباك بين بيريرا والصبحي
يواجه المهاجم لوان بيريرا نظيره عصام الصبحي في سباق الفاعلية الهجومية لاستغلال المساحات داخل منطقة الجزاء.
يتحرك بيريرا بخبث كروي لافت أمام المرمى مستغلًا مهارته في متابعة الكرات المرتدة، في حين يتسلح الصبحي بالضغط العالي المستمر والتحرك الذكي لسحب المدافعين وتحويل الكرات العرضية إلى أهداف، ليقترب من النهائي من ينجح منهما في هز الشباك أولا.
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