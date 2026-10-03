فساد يهز الكرة التركية.. احتجاز رئيس لجنة الحكام وحكام بالدوري الممتاز

وبحسب وكالة " " الرسمية، يواجه سبعة مشتبه بهم اتهامات تشمل تزوير وثائق رسمية، وخيانة الأمانة، والاستيلاء غير القانوني على بيانات شخصية.وشملت قرارات الاحتجاز جوندوجدو، رئيس ، وإمري كوشيف، رئيس في إسطنبول، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، فيما أُطلق سراح اثنين مع إخضاعهما للرقابة القضائية.كما طالت التحقيقات حكاماً بارزين، بينهم حكم ياسين كول والحكم المساعد جوكتوج هزار إريل.وجاءت الإجراءات عقب مداهمات أمنية متزامنة في إسطنبول وأنقرة ومدينتين أخريين، استندت إلى تقارير استخبارات مالية وسجلات اتصالات وإفادات شهود وتحليلات خبراء.