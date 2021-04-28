ملحمة سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري الابطال.. التشكيلة المتوقعة

ومن المتوقع أن يعتمد مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على التشكيلة التالية (4-3-3):في حراسة المرمى: كيلور نافاسفي خط الدفاع: داغبا، ماركينيوس، كيمبيمبي، عبدو ديالوفي خط الوسط: إدريسا جايي، فيراتي، لياندرو باريديسفي خط الهجوم: دي ماريا، نيمار، ومبابيفي المقابل، ينتظر أن يعتمد المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا على التشكيلة التالية (4-3-3):في حراسة المرمي: إيدرسونفي خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياش – جون ستونز – كايل ووكرفي خط الوسط: إلكاي غوندوان – رودري – كيفين دي بروين.في خط الهجوم: فيل فودين – رياض محرز – برناردو سيلفا.