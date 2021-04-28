ملحمة سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري الابطال.. التشكيلة المتوقعة
يستضيف ملعب حديقة الأمراء في باريس، اليوم الأربعاء، ملحمة كروية بين باريس سان جيرمان وضيفه مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والمقررة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.
ومن المتوقع أن يعتمد مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على التشكيلة التالية (4-3-3):
في حراسة المرمى: كيلور نافاس
في خط الدفاع: داغبا، ماركينيوس، كيمبيمبي، عبدو ديالو
في خط الوسط: إدريسا جايي، فيراتي، لياندرو باريديس
في خط الهجوم: دي ماريا، نيمار، ومبابي
في المقابل، ينتظر أن يعتمد المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا على التشكيلة التالية (4-3-3):
في حراسة المرمي: إيدرسون
في خط الدفاع: جواو كانسيلو – روبين دياش – جون ستونز – كايل ووكر
في خط الوسط: إلكاي غوندوان – رودري – كيفين دي بروين.
في خط الهجوم: فيل فودين – رياض محرز – برناردو سيلفا.
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