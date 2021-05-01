125 الف جنيه استرليني قيمة حذاء ميسي بالمزاد

ستذهب الأموال التي بيع بها الحذاء إلى مشروع الفن والصحة في مستشفى ببرشلونة.والحذاء موقع من ميسي، وتظهر عليه أسماء أنتونيلا روكوزو (زوجة ميسي)، تياغو، وماتيو، وسيرو، (أطفاله الثلاثة)، مع تواريخ ميلادهم، وتم تصميمه خصيصا من أجل أن يشارك به النجم الأرجنتيني في هذا الحدث التاريخي وتحطيم رقم بيليه الذي ظل صامدا لسنوات طويلة.وأصبح ميسي الأكثر تسجيلا للأهداف مع فريق واحد، في ديسمبر الماضي، بعدما وصل إلى الهدف 644 مع برشلونة خلال مواجهة ريال بلد الوليد، ليجتاز رقم الأسطورة بيليه مع سانتوس البرازيلي