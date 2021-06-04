تشيلسي وآرسنال ينضمان لسباق ضم نجم عربي

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن تشيلسي وآرسنال انضما إلى السباق الذي يضم كبار أوروبا للتعاقد مع حكيمي.وأشارت إلى أن إنتر ميلان يرغب في الحصول على 80 مليون يورو من الصفقة.وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تشيلسي معجب بقدرة أشرف حكيمي على شغل مركزي الظهير الأيمن والأيسر.أما آرسنال، فيبحث عن ظهير أيمن جديد، في ظل الرحيل المنتظر لهيكتور بيليرين هذا الصيف.ويرغب إنتر ميلان في بيع حكيمي هذا الصيف، لحل الأزمة المالية التي تضرب النادي الإيطالي.