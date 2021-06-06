رسميا.. الكاف يؤجل قرعة كأس أمم افريقيا ويكشف عن الاسباب

وقال الكاف عبر موقعه الرسمي، إنه "تم تأجيل قرعة البطولة التي كانت مقررة يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري، لأسباب متعلقة بتفشي فيروس كورونا، على أن يتم تحديد موعد جديد لإجراء القرعة في وقت لاحق".وأكد الكاف أنه "يسعى من خلال عمل لجانه لأن يجعل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة في الكاميرون نسخة قوية للبطولة القارية".الجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا كان من المفترض إقامتها العام الجاري قبل أن يتم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا.وستقام نهائيات البطولة وفقا لما أعلنه الكاف من قبل خلال الفترة من 9 يناير/ كانون الثاني إلى 9 فبراير/ شباط 2022.وكان الكاف بدأ في إرسال لجان تفتيش إلى الكاميرون خلال الفترة الماضية، لمتابعة الاستعدادات لانطلاق البطولة خاصة الملاعب وتجهيزاتها لاستضافة المباريات.