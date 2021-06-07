التصفيات المزدوجة.. اليابان تسحق طاجيكستان

تمكن المنتخب الياباني من الفوز على منتخب طاجيكستان بنتيجة 4 ــــ 1 خلال المبارة التي جمعت بينهما ،اليوم الاثنين، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات اسيا وكأس العالم 2022 في قطر.

وبدأ المنتخب الياباني المبارة بقوة وسجل الهدف الاول خلال الدقيقة السادسة من المباراة فيما ادرك المنتخب الطاجيكي التعادل في الدقيقة التاسعة من الشوط الاول، الا ان المنتخب الياباني كثف من ضغطه لينهي الشوط الاول بالتقدم بهدف ثاني في الدقيقة الـ40 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني استمر الضغط الياباني ليسفر عن تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ51 والهدف الرابع في الدقيقة الـ71 من الشوط الثاني للمباراة التي كانت مؤجلة من يوم 4/6/2020 بسبب جائحة كورونا.