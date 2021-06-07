الولايات المتحدة بطلة لـ "الكونكاكاف"

ووقع على ثلاثية منتخب الامريكي كل من اللاعبين، جيوفاني ريينا، ويستون ماكيني، وكريستيان بوليسيتش، في الدقائق (27، 82، 114) على الترتيب، على ملعب " Broncos Stadium at Mile High" بمدينة دنفر الأمريكية.بينما سجل ثنائية المكسيك كل من اللاعبين، خوسيه كورونا، ديغو لاينز، في الدقيقتين (2 و79) على الترتيب.في حين أحرز منتخب الهندوراس، المركز الثالث في النسخة الأولى لدوري أمم "الكونكاكاف"، إثر تغلبه على نظيره الكوستاريكي (5-4) بركلات الترجيحي، بعدما تعادلهما بهدفين لكل منهما في الوقتين الأصلي والإضافي من عمر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.