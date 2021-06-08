توتي و نيستا في حفل افتتاح يورو 2020

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 11 حزيران الجاري، وتستمر حتى 11 تموز المقبل، كما ستقام في 11 مدينة مختلفة، احتفالًا بمرور 60 عامًا على تنظيم النسخة الأولى من بطولة أمم أوروبا.وبحسب قناة "سكاي سبورت إيطاليا"، سيشارك توتي ونيستا في حفل الافتتاح يوم الجمعة، وسيركلان الكرات في المدرجات للترحيب بعودة 16 ألف مشجع.وأضاف التقرير، أن حفل الافتتاح سيشهد تواجد لفرقة الشرطة الإيطالية الموسيقية التي ستعزف أغنية كلاسيكية لمؤلف موسيقي إيطالي شهير، مع وجود 24 بالونًا كبيرًا، كل منها يرمز لإحدى الدول المشاركة في يورو 2020.وسيعزف فريق من عازفي الطبول فوق مدرجات الاستاد، ليصنعوا تصميمات رقصات جوية رائعة بفضل الرافعات الخاصة، وسيكون أندريا بوتشيلي بطل الأفتتاح في الفصل الأخير على أرض الملعب.