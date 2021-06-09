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لاعبو البرازيل يحددون موقفهم الرسمي من المشاركة ببطولة كوبا اميركا

رياضة

2021-06-09 | 04:29
لاعبو البرازيل يحددون موقفهم الرسمي من المشاركة ببطولة كوبا اميركا
966 مشاهدة

اصدر لاعبو منتخب البرازيل، اليوم الاربعاء، بيانا بشأن موقفهم من المشاركة من عدمها في بطولة كويا اميركا التي ستستضيفها بلاد السامبا بعد 4 ايام.

وفي تفاصيل البيان قال لاعبو منتخب البرازيل إنه " لأسباب مختلفة، سواء كانت إنسانية أو مهنية، نحن غير راضين عن الطريقة التي تعامل بها الكونميبول مع كوبا أمريكا ".

واضافوا "كل الحقائق الأخيرة تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود عملية غير ملائمة في إقامة (البطولة)".

واكدوا "أنهم لا يرغبون في تحويل معارضتهم إلى مسألة سياسية وقالوا إنهم لم يفكروا مطلقا في مقاطعة البطولة".

وتابع اللاعبون "نحن ضد تنظيم كوبا أمريكا لكن لن نقول لا أبدا لمنتخب البرازيل".

وجاء البيان بعد فوز البرازيل 2-0 على باراجواي في تصفيات كأس العالم في أسونسيون، وهي نتيجة تركت المنتخب البرازيلي على مشارف التأهل لكأس العالم 2022 في قطر.

وقوبل قرار الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بإعطاء الضوء الأخضر أمام استضافة البطولة بالدهشة، بالنظر إلى تسجيل البلاد أكثر من 476 ألف حالة وفاة بسبب كوفيد-19، وهو ما يزيد على أي دولة أخرى بعيدا عن الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يفتتح المنتخب البرازيلي البطولة أمام فنزويلا يوم 13 يونيو/ حزيران. وتقام المباريات في أربع مدن وتختتم بالمباراة النهائية في ريو دي جانيرو في العاشر من يوليو/ تموز.

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