قنبلة تؤجل عودة ميسي الى اسبانيا

وأكدت وسائل اعلام ارجنتينية بأنه كان هناك تهديدات بوجود قنابل في مطار روزاريو الذي تتواجد فيه طائرة ميسي التي كانت من المقرر أن تنقله لإسبانيا لقضاء عطلته قبل الانخراط بتدريبات برشلونة.وقامت قوات الأمن بالمطار بإخلاء صالة الركاب على الفور لحين البحث في الأمر ومن المقرر أن تتأخر عودة ميسي لإسبانيا بسبب ذلك الأمر.