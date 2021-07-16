الكشف عن تصميم الكرة التي ستلعب بها منافسات "التشامبيونزليج"

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" صورة لتصميم كرة دوري الأبطال، التي تأتي على شكل نجوم متداخلة بعدة ألوان "الأحمر - الأسود – الأصفر".يذكر أن قرعة دوري المجموعات ستقام يوم 26 آب، بينما تقام الجولة الأولى يومي 14 و15 أيلول.ويختتم دور المجموعات يوم 8 كانون أول، بينما تقام قرعة ثمن نهائي البطولة يوم 13 من نفسالشهر.