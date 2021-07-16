منتخبا الولايات المتحدة وكندا يتأهلان إلى ربع نهائي الكأس الذهبية (فيديو)

تأهل منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى الدور ربع النهائي من مسابقة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

وجاء تأهل أمريكا بعد فوزها الساحق على مارتينيك 6-1، فيما تأهلت كندا بعد تغلبها على هايتي 4-1، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

🎥 Highlights: 🇺🇸 USA defeated 🇫🇷 Martinique 6-1 and punches their ticket to the #GoldCup21 quarterfinals! #ThisIsOurs pic.twitter.com/9Vr6IYM3CN — Gold Cup (@GoldCup) July 16, 2021

وتتصدر كندا ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط من فوزين بفارق الأهداف المسجلة عن الولايات المتحدة، قبل اللقاء المنتظر بينهما الأحد في كنساس لحسم صدارة المجموعة، فيما تلتقي هايتي مع مارتينيك في اليوم ذاته.

🎥 Highlights: 🇨🇦 Canada defeats 🇭🇹 Haiti 4-1 in Group B action. Don't miss the best moments! #GoldCup21 #ThisIsOurs pic.twitter.com/ZOgl8xVQFw — Gold Cup (@GoldCup) July 16, 2021

وكان المنتخب الأمريكي، المتوج بالكأس 6 مرات، بدأ مشواره بفوز صعب على هايتي بهدف دون مقابل الاثنين، فيما فازت كندا على مارتينيك 4-1.

في المباراة الأولى، سجل الأمريكي داريل دايك ثنائية (د.14 و59) من سداسية منتخب منتخب بلاده، فيما ضاعف النتيجة سامويل كاميل عن طريق النيران الصديقة الذي سجل هدفا في مرمى فريقه (د.23). وأضاف مايلز روبنسون (د.50) وغياسي زارديس (د.70) ونيكولاس جواكيني (د.90) أهداف المنتخب الأمريكي.

وسجل منتخب مارتينيك هدف الشرف في الدقيقة 64 من ركلة جزاء نفذها بنجاح إيمانويال ريفيار.

في المباراة الثانية، سجل مهاجم بشيكتاش التركي كايلي لارين ثنائية لكندا في الشوط الثاني (د.51 و74 من ركلة جزاء) ليساهم في الفوز على منتخب هايتي الذي افتقد لجهود 7 من لاعبيه الأساسيين بسبب بروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا.

وكان ستيفن أنتونيس أوستاكيو قد افتتح التسجيل لكندا بعد 5 دقائق من صافرة البداية من ركلة حرة مباشرة، فيما اختتم البديل جونيور هويليت الرباعية في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وسجل هدف هايتي الأول في المسابقة واليتيم في المباراة ستيفان لامبيز في الدقيقة 56.

At the end of round 2 of games here is how Group B shapes up with two teams on to the next round! 🇨🇦🇺🇸 #GoldCup21🏆 #ThisIsOurs pic.twitter.com/XadkKoTrA8 — Gold Cup (@GoldCup) July 16, 2021

ويتأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الأربع إلى ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة حتى الأول من أغسطس المقبل.

وكانت السلفادور ضمنت تأهلها إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى بعد فوزها على ترينيداد وتوباغو بهدفين نظيفين الأربعاء في دالاس.

يذكر أن قطر التي تشارك في البطولة القارية ببطاقة دعوة استعدادا لاستضافتها مونديال 2022، استهلت مشوارها بتعادل مع بنما 3-3 ضمن المجموعة الرابعة.