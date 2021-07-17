ريال مدريد يتطلع لضم محمد صلاح في حال تعثر صفقة محتملة

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن "أنشيلوتي يطالب إدارة ريال مدريد بضم صلاح كصفقة بديلة في حال فشل النادي الملكي في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان".وأشارت الصحيفة إلى أن "ريال مدريد حريص على إبرام صفقة كبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية رغم الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا".وأضافت الصحيفة أن "علاقة صلاح مع مدربه الألماني يورغن كلوب متصدعة وليست على ما يرام، ما قد يدفع ليفربول باتجاه بيع النجم المصري والاستفادة من عرض مناسب من ريال مدريد".وينتهي عقد صلاح البالغ 29 عاما مع ليفربول في صيف 2023. ولكنه النجم المصري لم يخف رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد إذا سنحت له الفرصة بحسب الصحيفة البريطانية.وذكرت الصحيفة أن "أنشيلوتي غير مقتنع بقدرات كل من ماركو أسينسيو ورودريغو وفينيسيوس جونيور كما أن البلجيكي إيدن هازارد لا يزال يمثل عبئا بسبب سجله التهديفي الضعيف وإصاباته المتكررة".