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موسيماني يكرر إنجاز جوزيه مع الأهلي

رياضة

2021-07-18 | 06:42
موسيماني يكرر إنجاز جوزيه مع الأهلي
369 مشاهدة

كرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري ، إنجاز المدرب البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأحمر بالتتويج بنسختين متتاليتين لدوري أبطال أفريقيا.

وقاد موسيماني الأهلي للتتويج القاري في العام الماضي على حساب الزمالك بنتيجة 2-1 ثم فاز باللقب في الموسم الحالي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 3-0.

ولم يسبق أن فاز أي مدرب للأهلي بلقب دوري الأبطال مرتين متتاليتين سوى البرتغالي مانويل جوزيه الذي حقق ذلك الإنجاز عامي 2005 و2006 وهو ما كرره موسيماني.

ورفع موسيماني رصيد تتويجه بدوري الأبطال إلى 3 مرات بعدما حقق اللقب من قبل مع صن داونز الجنوب أفريقي بينما يتصدر قائمة المدربين الأكثر تتويجاً جوزيه بعدما حصد اللقب أعوام 2001 و2005 و2006 و2008 وكلها مع الأهلي.

وتفوق موسيماني على أبناء بلده جنوب أفريقيا كايزر تشيفز ليكرر ما فعله الجزائري رابح سعدان حين قاد الرجاء المغربي للتتويج بلقب دوري الأبطال 1989 على حساب مولودية وهران الجزائري.

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