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ميسي يكشف عن اللحظات الصعبة عقب معرفته بقرار تخلي برشلونة عنه (فيديو)

رياضة

2021-08-12 | 04:14
ميسي يكشف عن اللحظات الصعبة عقب معرفته بقرار تخلي برشلونة عنه (فيديو)
1,530 مشاهدة

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها على مدار الأيام التي تلت إعلان برشلونة انفصاله عن البرغوث بعد 17 عاما.

وأجرى ميسي مقابلة مع الصحفي جوليم بالاجي لقناة "بي بي سي سبورت" تطرق فيها إلى رد فعله عندما علم بنهاية مشواره مع النادي الكتالوني.

وقال ليو: "في الأيام القليلة الماضية لم أتمكن من النوم خاصة بعد إعلان النادي أنني لن أستطيع البقاء، كنت أشعر بالقلق وعدم اليقين ماذا سيحصل، حينها تبادر الى ذهني العديد من الأسئلة مثل حان الوقت للذهاب إلى أين؟، ماذا علي أن أفعل؟".

وأضاف ليونيل ميسي: "لكن بعد ذلك هدأت الأمور قليلا وبدأت أتحدث إلى الأشخاص المقريبين مني، المفاوضات مع باريس تمت بسرعة كبيرة، وهذا جعلني أركز على الخطوة الجديدة التي اتخذتها".

وردا على سؤال عندما تواصلت مع والدك وأخبرك أن مسيرتك في برشلونة قد انتهت، أين كنت؟، أكد ميسي: "كنت في المنزل عاد والدي إلي بعد أن كان مع لابورتا (رئيس برشلونة) طوال الصباح وأخبرني بذلك، شعرت حقا بالإحباط".

وتابع: "كان علي أن أحضر نفسي لإخبار زوجتي، ثم بكينا، وبعدها اضطررنا إلى إخبار الأطفال، شعرنا بالضعف حقا لكننا شجعنا بعضنا البعض، واحتجنا للطريقة الصحيحة لإبلاغهم لأننا أخبرناهم في ديسمبر بأننا سنبقى في برشلونة، كنت أعرف أن قرار المغادرة سيكون صعبا على أطفالي، خاصة تياغو هو مثلي يحتفظ بمشاعره داخله".
كما تحدث ميسي عن محادثاته مع صديقه البرازيلي نيمار ومواطنه أنخيل دي ماريا وليوناردو باريديس، بشأن انضمامه للنادي الفرنسي، ورد فعلهم تجاه ذلك.

وعلق ميسي: "حين بدأ والدي المحادثات مع ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، نيمار كان يعلم بذلك لأنني كنت أتحدث معه عن كل ذلك".

وأكمل: "أخبرت أيضا دي ماريا وباريديس بأن إمكانية قدومي لباريس شيء أتطلع اليه، وجميعهم رحبوا بي على الفور، وكانو يتطلعون لحدوث ذلك، وكنا على تواصل دائم بشأن كل خطوة أتخذها".

وأعلن بي سي جي انتقال ميسي الثلاثاء رسميا له بعقد انتقال حر بعد فشل برشلونة بسبب أزمته المالية في تجديد عقد قائده وهدافه التاريخي.

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