بيل ينهي صيامه عن التهديف ويمنح الفوز لبلاده امام بيلاروسيا

بيل سجل هاتريك تاريخي لمنتخب ويلز ليصل للهدف 34 مع منتخب ويلز ليشارك بيل بشكل مباشر في جميع أهداف ويلز الأربعة في تصفيات كأس العالم ليكسر بيل نحسه حيث سجل جاريث بيل هدفه الأول مع ويلز بعد صيام 17 مباراة دولية كما إنه أنهى سلسلة من ضياع آخر ثلاث ركلات جزاء لمنتخب ويلز.