علي عدنان يوجه رسالة الى الجمهور العراقي ويكشف كواليس تدريبات المنتخب

كشف لاعب المنتخب الوطني علي عدنان، كواليس تدريبات المنتخب العراقي قبل مواجهة المنتخب الايراني في تصفيات كاس العالم 2022 اليوم.

وقال عدنان في لقاء متلفز تابعته السومرية نيوز، "اللاعبين في اتم الجاهزية والتركيز وقادرين على تحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم امام المنتخب الايراني"، مطالبا الجمهور العراقي مؤازرة المنتخب الوطني واللاعبين".

واضاف، "خلال مشاهدتي للتدريبات الاخيرة فان الاعبين بروح عالية وعلى قدر المسؤولية".

وبشأن اصابته، قال علي عدنان، "لم احتاج الى عملية واحتاج الى فترة تاهيل تتراوح بين اسبوعين الى ثلاث اسابيع".