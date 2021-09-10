تصريح مثير من "يويفا" يثير غضب ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس

قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ألكسندر شيفرين، إنه لن يمانع إذا غادر فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وكذلك يوفنتوس الإيطالي، الذين كانوا من المبادرين لإنشاء الدوري الممتاز.

وقال، وفق اقتباس من مقابلة مع صحيفة إيطالية،: "لم أكن مانعًا إذا غادروا".

وأضاف: "من المضحك أن نرى أنهم يريدون إنشاء مسابقة جديدة واللعب في دوري أبطال أوروبا في نفس الوقت".

وتابع: "لقد حاولوا قتل كرة القدم بتصرفات مديريهم غير الأكفاء". مشيرا إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يشكو من أن ناديه لا يمكنه البقاء إلا في الدوري الممتاز ومن ثم يعرض 180 مليون يورو لانتقال مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي".

في منتصف أبريل، أعلن 12 ناديًا أوروبيًا رغبتهم بإنشاء بطولة جديدة تدعى الدوري الأوروبي. واعترفت 9 أندية في وقت لاحق بخطئها وقررت الانسحاب من البطولة وإبرام صفقة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بموجبها يقدم كل ناد تبرعات بقيمة 15 مليون يورو على أنها "بادرة حسن نية". وظل يوفنتوس وريال وبرشلونة ملتزمين بفكرة الدوري الأوروبي الممتاز.