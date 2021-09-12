رادوكانو صاحبة الـ 18 ربيعا تتوج ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

وأصبحت رادوكانو المصنفة 150 عالميا، أول لاعبة متأهلة من التصفيات تفوز بلقب في البطولات الأربع الكبرى، كما أنها أول بريطانية تحرز لقبا في البطولات الكبرى منذ فيرجينيا ويد في ويمبلدون في 1977.ونالت رادوكانو البالغ عمرها 18 عاما اللقب، بعدما عبرت 3 أدوار في التصفيات، بالإضافة إلى 7 أدوار في قرعة الدور الرئيسي، بدون خسارة أي مجموعة.ولدت رادوكانو لأم صينية وأب روماني في تورونتو بكندا ثم انتقلت بعد عامين إلى لندن وبدأت ممارسة التنس في الخامسة من العمر.تحولت إلى الاحتراف في 2018 ووصلت لقائمة أول 20 مصنفة على مستوى الناشئات.وبدأت مسيرتها في بطولات المحترفات في بطولة على الملاعب العشبية في نوتنجهام في يونيو حزيران 2021، وتوجت بثلاثة ألقاب في بطولات الاتحاد الدولي للتنس.وكانت بداية شهرتها عندما ظهرت لأول مرة في القرعة الرئيسية لبطولة كبرى وكان، ذلك في بطولة ويمبلدون في يوليو تموز 2021 عندما شاركت ببطاقة دعوة بينما كانت تحتل المركز الـ 338 عالميا، لكنها صعدت إلى الدور الرابع (دور 16) إلا أنها انسحبت من مباراتها أمام الأسترالية أيلا تومليانوفيتش بسبب معاناتها من صعوبات في التنفس.تأهلت للمشاركة في القرعة الرئيسية في بطولة أمريكا المفتوحة بعد فوزها في جميع المباريات الثلاث التي خاضتها في تصفيات البطولة دون خسارة أي مجموعة.