تعرف على مواجهات اليوم ومواعيدها في دوري ابطال اوروبا

تستأنف اليوم الاربعاء، الجولة الاولى لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا بمواجهات مثيرة ابرزها لقاءي انتر ميلان مع ريال مدريد ، وليفربول ضد ميلان.





بشكتاش – بوروسيا دورتموند 19:45



شيريف تيراسبول – شاختار دونيتسك 19:45



مانشستر سيتي - لايبزيج 22:00



كلوب بروج – باريس سان جيرمان 22:00



سبروتينغ لشبونة – اياكس امستردام 22:00



اتلتيكو مدريد – بورتو 22:00



ليفربول – ميلان 22:00



انتر ميلان – ريال مدريد 22:00



وفي ما يلي مواجهات الليلة ومواعيدها بتوقيت بغداد:بشكتاش – بوروسيا دورتموند 19:45شيريف تيراسبول – شاختار دونيتسك 19:45مانشستر سيتي - لايبزيج 22:00كلوب بروج – باريس سان جيرمان 22:00سبروتينغ لشبونة – اياكس امستردام 22:00اتلتيكو مدريد – بورتو 22:00ليفربول – ميلان 22:00انتر ميلان – ريال مدريد 22:00