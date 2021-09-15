تعرف على مواجهات اليوم ومواعيدها في دوري ابطال اوروبا
تستأنف اليوم الاربعاء، الجولة الاولى لدور المجموعات لمسابقة دوري ابطال اوروبا بمواجهات مثيرة ابرزها لقاءي انتر ميلان مع ريال مدريد ، وليفربول ضد ميلان.
وفي ما يلي مواجهات الليلة ومواعيدها بتوقيت بغداد:
بشكتاش – بوروسيا دورتموند 19:45
شيريف تيراسبول – شاختار دونيتسك 19:45
مانشستر سيتي - لايبزيج 22:00
كلوب بروج – باريس سان جيرمان 22:00
سبروتينغ لشبونة – اياكس امستردام 22:00
اتلتيكو مدريد – بورتو 22:00
ليفربول – ميلان 22:00
انتر ميلان – ريال مدريد 22:00
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