المسابقات تجري قرعة المرحلة الثانية لبطولة كأس العراق

أجرت لجنةُ المسابقات في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، اليوم الاثنين 4/10/2021، قرعة المرحلة الثانية من بطولة كأس العراق للموسم الكروي 2021-2022 في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة حيدر عوفي وبقية الأعضاء.



وأبلغت لجنةُ المسابقات الأندية المشاركة في القرعة بضرورة تقديم كشوفاتها الرسمية قبل انطلاق الدور المقبل في السابع من الشهر الحالي كأقصى حد، وبخلافه ستُمنع الأندية من خوض مباريات بطولة كأس العراق.

وأسفرت القرعة، التي أجريت بحضور ممثلي الأندية، عن المواجهات الآتية لأندية بغداد: حيفا يلتقي المرور والحشد الشعبي يواجه الدفاع المدني والصليخ بمواجهة الحسين والحدود يلاعب الصناعات الكهربائية، فيما سيكون فريق الجنسية والمصافي بوضع الانتظار .

أما قرعة المجموعة الجنوبية والفرات الأوسط، فسيواجه خلالها الشطرة فريق مدينة الشهداء، بينما سيلعب الناصرية أمام كربلاء، ويلتقي الدير من محافظة البصرة فريق البحري، فيما يواجه السماوة فريق عفك، فيما سيكون سوق الشيوخ بالانتظار، ويواجه ميسان فريق بابل، ويلتقي مصافي الجنوب نظيره المعقل، وفريق العراق يلاعب الكوفة والشامية يلاقي الصادق، فيما سيكون فريق المثنى بالانتظار.

فيما أسفرت قرعةُ المجموعة الشمالية والغربية عن لقاء يجمع دهوك مع الشرقاط، والعلم بمواجهة الرمادي، وفريق بابان يلتقي فريق المصلى، ويواجه بلدية الموصل نظيره فريق الصوفية، ويلتقي مصافي الشمال فريق البيشمركة، وفريق الأمواج الموصلي مع نفط الشمال، بينما يواجه الرياض فريق عنه، والدجيل يلاقي نظيره غاز الشمال، فيما يلتقي شهربان فريق ديالى، ويواجه أعالي الفرات فريق الحويجة.

يشارُ إلى أن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العراق ستنطلق في السابع من الشهر الحالي، حيث سيتأهل 12 فريقاً للمرحلة الثانية لمواجهة فرق الدوري الممتاز.