صلاح ورونالدو.. صراع محتدم على جائزة "مهمة"
دخل المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، في منافسة مع كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على جائزة جديدة هذا الموسم.
وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، اليوم الثلاثاء، عن أسماء المرشحين لجائزة الأفضل في إنجلترا خلال شهر سبتمبر/ أيلول، والتي ضمت كل من:
محمد صلاح (ليفربول) - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - أنطونيو روديجر (تشيلسي) - إسماعيلا سار (واتفورد) - إيفان توني (برينتفورد) - ميكائيل أنطونيو (وست هام يونايتد).
يذكر أن رابطة البريميرليج، أعلنت منذ عدة أيام أن صلاح ورونالدو ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.
يذكر أن تشيلسي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة، ويليه ليفربول في الوصافة بـ15 نقطة، ثم قطبي مانشستر في المركزين الثالث والرابع بـ14 نقطة.
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