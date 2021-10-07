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مدرب عراقي في لبنان يكشف مصادر قوة المنتخب اللبناني ويحذر "أدفوكات"

رياضة

2021-10-07 | 04:37
مدرب عراقي في لبنان يكشف مصادر قوة المنتخب اللبناني ويحذر "أدفوكات"
1,738 مشاهدة

وجه أموري أحمد المدرب العراقي، الناشط في الدوري اللبناني منذ 25 عاماً، تحذيراً للهولندي ديك أدفوكات مدرب منتخبنا الوطني، وذلك قبل ساعات قليلة من خوض مباراة لبنان، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022

وقال أحمد في تصريح تابعته السومرية نيوز، "يجب أن يعلم الكادر الفني للمنتخب الوطني، بأن المستوى الفني متقارب بيننا وبين لبنان، حيث لا توجد فوارس شاسعة حالياً، فالمنتخب اللبناني قدّم صورة جيدة في التصفيات حتى الآن، تعادل مع الإمارات وخسر بصعوبة أمام كوريا الجنوبية، نملك عنصر الحماس داخل الملعب، وهذا سيشكل نقطة إيجابية للاعبينا، ولكن يجب عليهم عدم التهاون أمام فريق طموح ومجتهد".
 
وأضاف أن التحذير الثاني للمنتخب العراقي، هو للمدرب الهولندي ديك أدفوكات، ليس صحيحاً أن يتأثر بسرعة أثناء مجريات المباراة، حيث شاهدته في مباراة إيران تأثر مع الهدف الأول، الذي دخل الشباك العراقية، مطالباً إياها بالثبات دوماً، لأن اللاعبين يحصلون على الثقة منه، تحديداً في المواعيد الكبيرة، ومن بينها تصفيات كأس العالم.
 
وختم حديثه بالتحذير الثالث، وهو أخذ الحيطة الحذر من أبرز الأسماء المهمة لمنتخب الأرز، في مقدمتهم الحارس مصطفى مطر والقائد حسن معتوق، إضافة إلى حسين الزين
ونادر مطر وحسن شعيتو ومحمد حيدر، مشيراً إلى أنه أشرف على تدريب أكثر من نصف تشكيلة المنتخب اللبناني، ويرى أنهم حالياً يملكون طموحاً أكبر من ذي قبل، وهذا سيشكل ورقة ضغط على المنتخب العراقي في المباراة.
 
ويبحث المنتخبان العراقي واللبناني عن أول فوز في التصفيات المونديالية، حيث يقبعان في آخر ترتيب المجموعة الآسيوية الأولى، برصيد نقطة واحدة، ومن دون تسجيل أي هدف حتى الآن.

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