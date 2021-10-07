التعادل السلبي يحسم لقاء العراق ولبنان في تصفيات المونديال

حسم التعادل السلبي لقاء العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم اليوم الخميس.

ورفع كل منتخب بعد المباراة التي اقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، رصيده إلى نقطتين من ثلاث مباريات، حيث يحتل لبنان المركز الرابع متفوقا بفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الخامس من ثلاث مباريات.

وتعادل العراق سلبيا مع كوريا الجنوبية في افتتاح مباريات الدور الأخير من التصفيات قبل أن يخسر على أرضه من إيران (3-0) في الجولة الثانية.