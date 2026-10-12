اتحاد كرة القدم يحسم موقفه من المدرب غراهام أرنولد

وقال في مؤتمر صحفي نشرته وتابعته ، إن "مدرب غراهام أرنولد مستمر بتدريب المنتخب الوطني"، نافيا "تواصله مع مدرب الماني او المدرب من اجل تدريب المنتخب الوطني"، مشيرا إلى "عرض اسماء مدربين مساعدين لأرنولد بمهمته".واضاف انه "تم تشكيل لجنة من اجل في ، اضافة الى تشكيل لجنة اخرى لتشرف على القادمة في "، فيما بين انه "تم التعاقد مع شركة من لتأهيل ملعبي وعلي حسين".واوضح الموسوي انه "تم مناقشة التقرير الخاص بالملاك التدريبي للمنتخب الوطني، والذي قدمه المدرب غراهام أرنولد إلى دائرة المنتخبات، وناقشه رئيس الاتحاد أيضاً"، لافتا الى ان "المدرب غراهام أرنولد مرتبط بعقد رسمي مع ، وسيستمر في مهامه حتى نهاية ، يعقب ذلك جلسة أخرى معه لبحث الإجراءات المستقبلية بخصوصه".وتابع انه "تمت الموافقة على تشكيل لجنة فنية جديدة، كما سيكون هنالك لقاء غداً مع شخصية فنية لاختيار أعضاء هذه ، تتولى تقييم عمل لكرة القدم فنياً لكل المنتخبات، ووضع النقاط المهمة الخاصة وفقاً لما نص عليه النظام الأساسي لصلاحيات اللجنة الفنية، والتي ستضم أيضاً مجموعة من المدربين".واكد الموسوي ان "ارنولد طلب مدرب محلي مساعد له وتم عرض اسماء مدربين مساعدين، وسنعلن عن المدرب المساعد الأسبوع القادم"، لافتا الى ان "رئيس دائرة الحكام سيكون برتغالي الجنسية وسيباشر عمله الأسبوع القادم".