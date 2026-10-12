هالاند يعلن شراء منزل فخم في دولة عربية

ويقع مشروع " ياس ريزيدنسز باي أوهانا" (Manchester City Yas Residences) وهو مجمع سكني فاخر مستوحى من الطابع الرياضي، تطوره شركة أوهانا للتطوير العقاري (Ohana Development) بالتعاون مع سيتي، في العاصمة الإماراتية ، وتبلغ قيمة هذا المشروع العقاري الضخم حوالي 3.92 مليار يورو.وأعلن عن الخبر عبر مقطع فيديو أصدرته الشركة المطورة، عبر حسابه على منصة "X" ليقول في الرسالة المصورة التي بثت خلال فعالية الشركة: "مرحبا بالجميع. أنا سعيد جدا بالانضمام إلى مشروع سيتي مع شركة 'أوهانا'. لقد اشتريت منزلا للتو، وكذلك فعل والدي، وسنصبح جارين قريبا".وحضر آلفي الحفل، الذي أقيم أمام جمهور يناهز 4 آلاف شخص، وصعد إلى المسرح بعد وقت قصير من ، مدرب وسفير العلامة التجارية الحالي.وتحدث المدرب الإسباني لنحو نصف ساعة، مشيداً بالمدينة المضيفة وواصفا الموقع بأنه "بيته الثاني".وفي غضون ذلك، عبر والد المهاجم النرويجي، بعد أن أقر بأن "من الصعب قول أي شيء بعد" المدرب، عن أسفه لغياب ابنه، قائلا: "كان إيرلينغ يود حقا أن يكون هنا".واختتم اللاعب الدولي النرويجي حديثه في الفيديو التمهيدي قائلا: "نحن نحب هذه المنطقة كثيرا، لذا فأنا متحمس حقا لهذا الأمر".ويقع المجمع بجوار قناة ياس في ، ويضم مرافق متنوعة: صالة ألعاب رياضية، ومسارا لسباقات "الكارتينغ"، ومدرجا مفتوحا، ومنتجعا صحيا (سبا)، ومركزا للعافية، ومطاعم، وجدرانا للتسلق، ومساحات مخصصة للتزلج.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يبلغ متوسط سعر منازل "التاون هاوس" المكونة من غرفتي نوم حوالي 935 ألف يورو، في حين تصل أسعار الفيلات المكونة من خمس غرف نوم، والتي تبلغ مساحتها 600 ، إلى نحو 2.8 مليون يورو، وتبدأ أسعار العقارات الأكثر تميزا وفخامة من 8.4 مليون يورو.ويمنح شراء هذه العقارات المالكين "تأشيرة ذهبية" تتيح لهم الإقامة في البلاد لمدة عشر سنوات.وعند سؤاله عن الصفقة العقارية التي شملت إيرلينغ وألفي هالاند في الشرق الأوسط، رفض إيغيل أوستنستاد، المستشار المالي لـ "فريق هالاند"، التعليق قائلا: "ليس لدي ما أقوله بهذا الشأن. إذا كنتم قد شاهدتم الفيديو والحدث بالفعل، فلستم بحاجة إلى أي تعليق، فقد سبق أن قلت كل ما لدي بخصوص هذا الموضوع".ويمتلك إيرلينغ هالاند محفظة عقارية واسعة تشمل: شقة في مجمع "سوميرو" (Sommerro) في العاصمة ، وشقة أخرى في مسقط رأسه "بريني" (Bryne)، وفيلا فاخرة في "ماربيا".كما أفادت الصحافة البريطانية بقيامه مؤخرا بشراء في منطقة "تشيشير" الواقعة في ضواحي مدينة مانشستر.