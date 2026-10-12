ثورة جديدة مرتقبة لفليك مع برشلونة بطلها دي يونغ

وبحسب ما كشفته إذاعة " " ، فإن دي يونغ تدرَّب خلال الأسبوع الماضي في مركز قلب الدفاع، منذ عودته إلى التدريبات الجماعية، وهو مركز يعني تراجعه عن موقعه المعتاد في خط الوسط.وأوضحت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن قرار مدرب برشلونة، بالاعتماد على دي يونغ في قلب الدفاع، لا يرتبط فقط بالجوانب التكتيكية، بل قد تكون له أيضاً أسباب طبية تتعلق بمشكلات الركبة التي يعاني منها اللاعب.وبذلك، ظهر خيار إعادة توظيف دي يونغ في مركز قلب الدفاع، خاصةً أن مركزه المعتاد في خط الوسط يتطلب الكثير من تغيير الاتجاهات والدوران والتوقف المفاجئ والانطلاق المتكرر، وهي حركات تستلزم قدراً كبيراً من الاستقرار في مفصل الركبة.وتزداد أهمية هذه المعلومات عند الأخذ في الاعتبار التصريحات الأخيرة لفليك، ففي المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة خيتافي، سُئل المدرب الألماني مباشرة عن إمكانية إشراك دي يونغ في مركز قلب الدفاع، فأقر بأن هذا الخيار مطروح أمامه.وصرَّح فليك: "بالطبع، يمكنه اللعب. لدينا عدة خيارات، وفرينكي أحد الخيارات المتاحة للعب في مركز قلب الدفاع"، تاركاً الباب مفتوحاً أمام احتمال بدأ العمل عليه بالفعل في التدريبات.وذكرت "سبورت" أن هذه الخطوة تثير أيضاً تساؤلات بشأن الدور الذي قد يؤديه دي يونغ في خط وسط برشلونة، خاصةً أن وجود بوصفه الخيار الأول لشغل مركز لاعب الارتكاز، ومارك بيرنال بوصفه بديلاً له، يقلل من فرص حصول اللاعب الهولندي على الاستمرارية في هذا المركز.كما لا يبدو أن فليك يراه بديلاً طبيعياً لبيدري، ما يعني أن تغيير مركزه لقلب الدفاع قد يكون مرتبطاً أيضاً بالحاجة إلى إيجاد مكان مناسب له ضمن تشكيلة الفريق.