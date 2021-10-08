لهذا السبب.. الفيفا يخطط لتأجيل كأس العالم

وأدت قيود مكافحة فيروس كورونا إلى انسحاب اليابان من تنظيم البطولة التي ستضم 7 فرق في ديسمبر الماضي، ثم تخلت جنوب إفريقيا عن محاولة لاستضافة البطولة بسبب الحاجة إلى تطعيم المزيد من مواطنيها.وقالت المصادر لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "الفيفا الآن يستكشف فرص إقامة هذا الحدث في يناير أو فبراير"، بدلا من الموعد الأصلي في ديسمبر.وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هويتها، لأنها غير مخولة لمناقشة المحادثات الجارية.وتشارك في البطولة 7 فرق لم تتحدد حتى الآن سوى 3 منها، هي تشلسي الإنجليزي بطل أوروبا والأهلي المصري بطل إفريقيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثلا عن اتحاد أوقيانوسيا.ومن المتوقع أن يجذب كأس العالم للأندية قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث تأهل تشلسي صاحب الشعبية الكبيرة في أوروبا وأجزاء من آسيا، والأهلي الذي يؤازره الملايين في مصر والعالم العربي.وكان من المقرر إطلاق كأس العالم للأندية الموسع بمشاركة 24 فريقا لأول مرة في الصين، لكن تم تأجيله لأن الوباء أدى لإعادة جدولة مسابقات المنتخبات الوطنية في يونيو، ولم يتمكن الفيفا من جمع التمويل اللازم للحدث الذي يخطط لإقامته كل 4 سنوات.لذلك تم تمديد عمل نسخة البطولة بمشاركة 7 فرق لمدة عام آخر، وهي الفرق الفائزة ببطولات الدوريات القارية الست، إضافة إلى الفائز في الدوري المحلي من الدولة المضيفة.