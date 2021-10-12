العراق والإمارات يتعادلان في تصفيات كأس العالم

تعادل المنتخب العراقي مع مضيفه الإماراتي (2-2)، في مباراتهما على ستاد زعبيل بنادي الوصل بدبي، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022.



وسجل للمنتخب العراقي امير العماري وايمن حسين، فيما سجل للامارات شاهين عبد الرحمن وعلي مبخوت. ورفع المنتخب الإماراتي، رصيده إلى 3 نقاط، وتراجع إلى المركز الرابع، متساوياً في رصيد النقاط، مع المنتخب العراقي بالمركز الخامس.