لاعب عربي يلفت أنظار برشلونة.. والأخير يتحرك

وذكرت تقارير إعلامية اسبانية، إن تألق المدافع الأيمن للنادي الهولندي بداية الموسم الحالي، جعل عيون الأندية الأوروبية الكبرى تضع أمالها في استقدامه، خاصة وأن عقده سينتهي في الموسم الكروي الحالي.وأكدت، إن مزراوي، الذي سجل أربعة أهداف مع ثلاث تمريرات حاسمة في 10 مباريات خاضها مع أياكس هذا الموسم، أضحى هدفا لأطماع نادي برشلونة، حيث يسعى الفريق الكتالوني لاستقدام الظهير الأيمن المغربي في صفقة انتقال حر مباشرة بعد نهاية عقده.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة سيدخل الميركاتو الصيفي المقبل، بهدف ضم أفضل اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، في ظل حاجة الفريق لدعم كبير، ومعاناته من أزمة مالية تسببت في رحيل عدد من لاعبيه البارزين في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، على غرار أسطورته ليونيل ميسي، وأنطوان غريزمان.وذكرت الصحفية، أن أبرز الأسماء الموجودة على لائحة برشلونة في هذا الشأن، أندريه أونانا، حارس مرمى أياكس، وديوغو كوستا، حارس بورتو، ونصير مزراوي، وفرانك كيسي، لاعب خط وسط ميلان، وباولو ديبالا، صانع ألعاب يوفنتوس، إضافة إلى نجوم آخرين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.