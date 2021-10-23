كريستيانو يتحدث عن موعد اعتزاله على المستوى الدولي

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
الإفراج عن ثلاث نساء على صلة بـ"داعش" في السويد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

كريستيانو يتحدث عن موعد اعتزاله على المستوى الدولي

رياضة

2021-10-23 | 04:17
كريستيانو يتحدث عن موعد اعتزاله على المستوى الدولي
1,640 مشاهدة

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن موعد اعتزاله الدولي، حيث أكد أنه يريد مواصلة مشواره مع المنتخب رغم أنه سيكمل 37 عامًا في فبراير المقبل.

وبسؤاله عن إمكانية اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغالي قال رونالدو في حديث لشبكة "سكاي سبورتس": "لماذا؟ أعتقد أن هذا ليس هو الوقت المناسب لهذه الخطوة".

وأضاف: "الأمر يعتمد على ما أريده أنا وليس الناس، وعندما أشعر أنني غير قادر على الركض، والمراوغة، والتسديد، وإذا فقدت القوة، سأعتزل".

وتابع، "ما زال لدي كل هذه الأشياء، ولهذا أريد الاستمرار لأنني أمتلك الحماس، والدافع هو الكلمة الأساسية للقيام بالأشياء بالنسبة لي".

وأردف رونالدو "أمتلك كل شيء وأريد الاستمرار، وأحب كرة القدم، وأشعر بالسعادة لإسعاد الناس".

وعن عودته إلى مانشستر يونايتد قال رونالدو: "نحن في لحظة يقوم فيها النادي ببعض التغييرات، تعاقدوا معي ومع رافائيل فاران، وجادون سانشو، والفريق يحتاج التكيف".

وأوضح: "لا أتحدث فقط عن نفسي، بل المجموعة في المقام الأول، وبالنسية لي الأهم هو الفوز كمجموعة، وتحقيق الإنجازات الفردية أسهل".

وختم رونالدو تصريحاته بالقول: "أعتقد أنه يجب علينا أن ضع في أذهاننا، بوضوح، أن كل شيء ممكن خطوة بخطوة".

ويستعد رونالدو لقيادة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، غدًا الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.
ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر مرتين، وتعادل في واحدة.

وفي آخر 10 مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادلا في 6 منها، في حين فاز ليفربول 3 مرات، وحقق مانشستر يونايتد فوزًا وحيدًا.
وتأتي المواجهة بعد أيام من فوز مانشستر يونايتد المثير بنتيجة 3/2 على أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، حيث قلب النادي الإنجليزي تأخره 0/2 إلى 3/2، وسجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 81.

وتحوم الشكوك حول مستقبل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، حيث إن أي نتيجة غير الفوز قد تتسبب في الإطاحة به من منصبه.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
اعلان
السومرية تنشر صورة للشاعر الراحل سمير صبيح بعد تعرضه للحادث
29.27%
03:35 | 2021-10-22
السومرية تنشر صورة للشاعر الراحل سمير صبيح بعد تعرضه للحادث
03:35 | 2021-10-22
بشرى سارة لذوي الشهداء
16.01%
11:58 | 2021-10-22
بشرى سارة لذوي الشهداء
11:58 | 2021-10-22
مراسيم تشييع الشاعر الكبير &quot;سمير صبيح&quot; في واسط (صور وفيديو)
15.42%
02:14 | 2021-10-22
مراسيم تشييع الشاعر الكبير "سمير صبيح" في واسط (صور وفيديو)
02:14 | 2021-10-22
إيران تصدر تعليقاً جديداً بشأن الانتخابات العراقية
14.45%
16:11 | 2021-10-21
إيران تصدر تعليقاً جديداً بشأن الانتخابات العراقية
16:11 | 2021-10-21
مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً حول انتخابات العراق.. ويأسف لهذا الأمر
13.02%
12:48 | 2021-10-22
مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً حول انتخابات العراق.. ويأسف لهذا الأمر
12:48 | 2021-10-22
وفاة شاعر عراقي شهير إثر حادث سير
11.82%
02:01 | 2021-10-22
وفاة شاعر عراقي شهير إثر حادث سير
02:01 | 2021-10-22
المزيد

الفيديو

بالفيديو.. مراقبون: العراقيون يتطلعون الى حكومة قوية تحميهم من السلاح المنفلت
Play
بالفيديو.. مراقبون: العراقيون يتطلعون الى حكومة قوية تحميهم من السلاح المنفلت
07:59 | 2021-10-22
بالفيديو: بين الصدريين والتنسيقين سباق محموم للوصول الى الكتلة الكبرى
Play
بالفيديو: بين الصدريين والتنسيقين سباق محموم للوصول الى الكتلة الكبرى
07:36 | 2021-10-22
​بالفيديو.. إليسا في بغداد
Play
​بالفيديو.. إليسا في بغداد
11:33 | 2021-10-21
بالفيديو: مواقف الاحزاب الخاسرة في انتخابات تشرين تتصاعد
Play
بالفيديو: مواقف الاحزاب الخاسرة في انتخابات تشرين تتصاعد
08:45 | 2021-10-21
بالفيديو: مخاوف من تطور الاوضاع ووصولها الى الانغلاق السياسي
Play
بالفيديو: مخاوف من تطور الاوضاع ووصولها الى الانغلاق السياسي
08:17 | 2021-10-21
بالفيديو: هناك تقصير بسبب الفوضى بالدولة العراقية
Play
بالفيديو: هناك تقصير بسبب الفوضى بالدولة العراقية
08:06 | 2021-10-21
بالفيديو شاب عراقي ضحية جريمة مدبرة من أصدقائه
Play
بالفيديو شاب عراقي ضحية جريمة مدبرة من أصدقائه
04:52 | 2021-10-20
المفوضية تغلق باب الطعون مع توقعات بعدم تغيير النتائج
Play
المفوضية تغلق باب الطعون مع توقعات بعدم تغيير النتائج
04:39 | 2021-10-20
رفضا لنتائج الانتخابات.. متظاهرون ينصبون الخيم أمام المنطقة الخضراء
Play
رفضا لنتائج الانتخابات.. متظاهرون ينصبون الخيم أمام المنطقة الخضراء
04:31 | 2021-10-20
المشتركة تؤكد تشديد الحراسة الامنية على صناديق الاقتراع
Play
المشتركة تؤكد تشديد الحراسة الامنية على صناديق الاقتراع
07:33 | 2021-10-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.