كريستيانو يتحدث عن موعد اعتزاله على المستوى الدولي

وبسؤاله عن إمكانية اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغالي قال رونالدو في حديث لشبكة "سكاي سبورتس": "لماذا؟ أعتقد أن هذا ليس هو الوقت المناسب لهذه الخطوة".وأضاف: "الأمر يعتمد على ما أريده أنا وليس الناس، وعندما أشعر أنني غير قادر على الركض، والمراوغة، والتسديد، وإذا فقدت القوة، سأعتزل".وتابع، "ما زال لدي كل هذه الأشياء، ولهذا أريد الاستمرار لأنني أمتلك الحماس، والدافع هو الكلمة الأساسية للقيام بالأشياء بالنسبة لي".وأردف رونالدو "أمتلك كل شيء وأريد الاستمرار، وأحب كرة القدم، وأشعر بالسعادة لإسعاد الناس".وعن عودته إلى مانشستر يونايتد قال رونالدو: "نحن في لحظة يقوم فيها النادي ببعض التغييرات، تعاقدوا معي ومع رافائيل فاران، وجادون سانشو، والفريق يحتاج التكيف".وأوضح: "لا أتحدث فقط عن نفسي، بل المجموعة في المقام الأول، وبالنسية لي الأهم هو الفوز كمجموعة، وتحقيق الإنجازات الفردية أسهل".وختم رونالدو تصريحاته بالقول: "أعتقد أنه يجب علينا أن ضع في أذهاننا، بوضوح، أن كل شيء ممكن خطوة بخطوة".ويستعد رونالدو لقيادة مانشستر يونايتد أمام ليفربول، غدًا الأحد، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث خسر مرتين، وتعادل في واحدة.وفي آخر 10 مباريات بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز تعادلا في 6 منها، في حين فاز ليفربول 3 مرات، وحقق مانشستر يونايتد فوزًا وحيدًا.وتأتي المواجهة بعد أيام من فوز مانشستر يونايتد المثير بنتيجة 3/2 على أتلانتا في دوري أبطال أوروبا، حيث قلب النادي الإنجليزي تأخره 0/2 إلى 3/2، وسجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 81.وتحوم الشكوك حول مستقبل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، حيث إن أي نتيجة غير الفوز قد تتسبب في الإطاحة به من منصبه.