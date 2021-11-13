بمشاركة العراق.. .غرب آسيا يعلن جدول بطولة الناشئين

ويشارك في البطولة 9 منتخبات وزعت على 3 مجموعات؛ ضمت الأولى: "السعودية والعراق ولبنان"، والثانية: "سوريا وفلسطين والإمارات"، والثالثة: "البحرين واليمن والأردن".وتنطلق البطولة يوم 5 ديسمبر بين الأردن والبحرين عند الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية على ملعب نادي النهضة بالدمام، الذي يستضيف كذلك مباراة لبنان والسعودية عند الساعة 6.45 مساءً، فيما يشهد ملعب نادي الخليج بمنطقة سيهات مباراة الإمارات وسوريا عند الساعة الخامسة مساءً.ويشهد يوم 7 ديسمبر 3 لقاءات، حيث يستضيف ملعب نادي النهضة مباراتي فلسطين مع الإمارات، واليمن ضد الأردن عند الثالثة و6.45 مساءً على التوالي، وتقام على ملعب نادي الخليج مباراة عند الخامسة مساءً بين العراق ولبنان.وفي يوم 9 ديسمبر، يلتقي البحرين واليمن عند الثالثة عصرا، والسعودية والعراق عند الساعة 6.45 مساءً على ملعب النهضة، فيما يتواجه منتخبا سوريا وفلسطين على ملعب الخليج عند الخامسة مساءً.أما يوم 11 ديسمبر، فيشهد إقامة مباراتي الدور قبل النهائي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، عند الثالثة عصراً والساعة 6.45 مساء.ويعود استاد الأمير محمد بن فهد يوم 13 ديسمبر لاحتضان المباراة النهائية عند الساعة 6.45 مساءً.ويقام دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة وأفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى نصف النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة الختامية.يشار إلى أن المنتخب السعودي يحمل لقب النسخة السابعة التي كانت أقيمت عام 2019 في الأردن، فيما حل المنتخب الأردني ثانيا، وجاء المنتخب السوري ثالثا.