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ألفيس: يمكنني إقناع ميسي بالعودة إلى برشلونة خلال ساعات

رياضة

2021-11-18 | 07:36
ألفيس: يمكنني إقناع ميسي بالعودة إلى برشلونة خلال ساعات
1,114 مشاهدة

قال اللاعب البرازيلي، داني ألفيس، المتعاقد حديثًا مع نادي برشلونة الإسباني، إنه يمكنه إقناع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بالعودة إلى النادي الكتالوني خلال ساعات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع شائعات تحدثت عن احتمال عودة النجم الأرجنتيني إلى فريق برشلونة الذي غادره الصيف الماضي، ليتعاقد مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بصفقة انتقال حر.
 
وأضاف ألفيس في تصريحات أوردها موقع "آر إم سي" الفرنسي: "إنه أعظم شريك لي (ليونيل ميسي)، سيكون من الرائع وجوده هنا (برشلونة). أنا مستعد لمحاولة إقناع ميسي بالعودة، إذا منحتموني بضع ساعات".
 
المدافع البرازيلي داني ألفيس: يمكنني أن أقدم مساهمتي في الملعب وخارجه
 
وتابع صاحب الـ38 عامًا حديثه: "يمكنني أن أقدم مساهمتي في الملعب وكذلك في خارج الملعب، من خلال التعاون بين النادي والجماهير، وهذا سيكون له أثره الإيجابي وسيساهم بتغيير النتائج. "يمكن أن يشعر الجمهور بالشك، لكنهم يعرفون مدى قوة الفريق، لكن إذا اشتغلنا في نفس الاتجاه، ستصل السفينة إلى المرفأ بشكل أسرع".
 
وكاني داني ألفيس قد أمضى 8 سنوات إلى جانب ليونيل ميسي في برشلونة، حصل خلالها على 23 لقبًا منها 6 في الدوري الإسباني وأحرز دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات " 2008 و2011 و2015".
 
وغادر ألفيس النادي الكتالوني في عام 2016، ولعب بعد ذلك إلى أندية يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وساوباولو البرازيلي، وعاد في عام 2021 لنادي برشلونة بعقد يمتد حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

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